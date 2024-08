Rimini, Meeting 2024 con 3mila volontari in azione, 35mila metri quadrati di moquette e 1.500 piante

Tutto pronto a Rimini per ospitare anche quest’anno il Meeting per l’edizione 2024, in programma in Fiera dal 20 al 25 agosto. La manifestazione occuperà circa 120.000 metri quadrati di superficie, con 23 padiglioni e sei piazze-giardino. Circa 3.000 i volontari impegnati, di cui 70 impegnati per il fundraising a sostegno del Meeting (già stampati 10.000 biglietti della lotteria). Previsti poi 450 relatori nei 140 convegni organizzati, di cui 100 in arrivo dall’estero. Saranno 200 le ore di live streaming, in sette lingue. Previsti 35.000 metri quadrati di moquette e 1.500 piante, tra cui 63 betulle alte fino a quattro metri. Installati pure cinque ecocompattatori, mentre in collaborazione con Coca Cola saranno raccolti 250 chili di plastica PET. In contemporanea saranno allestite 16 mostre, di cui nove verranno poi realizzate in forma itinerante e saranno presentate in varie città italiane da settembre. Impegnati anche gli studenti dell’Accademia di Brera per l’abbellimento degli spazi espositivi. Sono poi 18 gli spettacoli, distribuiti in tre location esterne, tra cui il Teatro Galli, e due interne, con la partecipazione complessiva di 80 artisti. Torna anche il ‘Villaggio Ragazzi’, con oltre 200 eventi mostre, incontri, spettacoli e laboratori per bambini e ragazzi. Nel 2023 sono state circa 17.000 le presenze dei più piccoli e ad oggi molti laboratori sono già al completo. Ci sarà poi di nuovo anche la Cittadella dello Sport, con uno spazio raddoppiato rispetto allo scorso anno. E saranno 18 i punti ristoro, con 580 tavoli e 3.500 posti a sedere in tutto. Infine, sono 180 le aziende partner. Presenti con proprie aree e stand anche i Ministeri degli Esteri, delle Infrastrutture, dell’Ambiente, dell’Istruzione, dei Beni culturali e dell’Agricoltura, oltre a 11 Regioni.