Rimini. Medico picchiato e rapinato per venti euro

Medico rapinato nella farmacia dell’ospedale. Il professionista è stato picchiato per pochi euro da uno sbandato che gli ha preso una banconota da 20 euro e poi è scappato.

è successo ieri alle 13.30, quando il medico è entrato in farmacia facendo una telefonata.

Il rapinatore che era entrato in ospedale per rinfrescarsi perché senza fissa dimora avrebbe quindi notato il professionista con il telefono in mano con i 20 euro che uscivano dalla custodia.

A quel punto ha sferrato un pugno, ha preso il cellulare e i 20 euro, ha buttato via il telefonino ed è scappato con la banconota.

Sul posto è intervenuta la polizia di Stato che ha rintracciato il rapinatore, un italiano senza fissa dimora che spesso va in Ospedale a dormire e a ripararsi dal caldo.