Rimini, maxi-rissa in strada nella notte: 8 denunciati

A Rimini maxi rissa sedata dai Carabinieri. Questa notte, poco dopo la mezzanotte, i Carabinieri della Compagnia di Rimini, hanno ricevuto una chiamata al 112 che segnalava la presenza di un gruppo di persone che, da un iniziale acceso diverbio, erano passate allo scontro fisico. I militari, portatisi celermente in via Ugo Bassi, indirizzo indicato quale luogo dello scontro, trovavano un gruppo di uomini che si stavano fronteggiando. Dopo iniziali attimi di tensione, il personale operante, a cui intanto si era aggiunto anche personale della Questura, riusciva a riportare la calma tra i contendenti, che successivamente venivano portati tutti in caserma per essere identificati. Nessuno dei coinvolti ha riportato lesioni e necessitava di cure mediche. Conclusi gli accertamenti, i Carabinieri procedevano alla denuncia di otto cittadini extracomunitari, di origine sudamericana, tutti di età compresa tra i 20 e i 55 anni, chiamati a rispondere del reato di rissa. Sono in corso approfondimenti per meglio chiarire quanto accaduto e individuare i motivi che hanno portato allo scontro.