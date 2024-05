Rimini, maxi-rissa in centro: daspo urbano di un anno per due giovani

Nel pomeriggio primo maggio, una Volante della Questura di Rimini è stata inviata in un ristorante nella zona dell’Arco d’Augusto poiché era stata segnalata una rissa tra una decina di ragazzi stranieri.

Giunti sul posto, il personale della Questura notava alcuni individui claudicanti allontanarsi, uno dei quali con una ferita al viso, pertanto venivano fermati ed identificati. I poliziotti, sentiti i dipendenti del pubblico esercizio, riferivano che mentre stavano pulendo i tavolini all’esterno, vi era stata una violenta lite tra due gruppi di giovani. Valutata la pericolosità sociale dei soggetti coinvolti, la Divisione di Polizia Anticrimine ha emesso i provvedimenti del divieto di accesso alle aree urbane (Dacur), a carico di due cittadini stranieri che per un anno non potranno nemmeno sostare nelle immediate vicinanze dei locali del centro cittadino, pena la denuncia.