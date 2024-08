Rimini, maxi-rete da pesca abusiva da 150 metri: la Finanza la scopre e la distrugge

Il Nucleo sommozzatori della stazione navale della Guardia di finanza di Rimini ha scoperto e sequestrato una rete da pesca abusiva di circa 150 metri, piazzata illegalmente nella foce del fiume Marecchia. L’hanno trovata durante un pattugliamento notturno sulla costa effettuato nei giorni scorsi e predisposto proprio a tutela dell’ecosistema marino e contro la pesca non autorizzata. Se non fosse stata tolta, sarebbe stata “una grave minaccia per la fauna ittica locale e l’ambiente marino”, informa e sottolinea la Gdf in una nota: era segnalata da “un sistema artigianale e grossolano difficilmente individuabile e posizionata in modo da catturare indiscriminatamente varie specie marine”. La maxirete verrà distrutta, mentre gli esemplari intrappolati sono stati liberati in mare dai militari. Ora sono in corso le indagini per individuare i responsabili che rischiano varie sanzioni.