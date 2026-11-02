Rimini, maxi operazione della Polizia tra movida e Metromare: 10 arresti, 51 denunciati e 30 kg di droga sequestrati

Si è conclusa in tutta Italia un’imponente operazione ad “Alto Impatto” della Polizia di Stato contro la criminalità giovanile, coordinata dal Servizio Centrale Operativo. A Rimini gli agenti della Squadra Mobile, insieme alle Volanti, alla Polizia Stradale, Ferroviaria, Postale e di Frontiera, hanno presidiato capillarmente le zone più frequentate dalle nuove generazioni, concentrandosi in particolare sulle fermate del Metromare, la stazione ferroviaria, i centri commerciali, i parchi e i luoghi della movida.

Il bilancio delle ultime due settimane nel territorio riminese conta 10 arresti, di cui nove in flagranza principalmente per spaccio e uno in esecuzione di condanna definitiva, e 51 persone denunciate per truffe, reati contro il patrimonio e vendita di stupefacenti. Nel corso dei controlli le forze dell’ordine hanno identificato 14.242 persone, tra cui circa 1.700 minorenni, e verificato oltre un migliaio di veicoli. Le undici perquisizioni eseguite alla ricerca di armi o droga hanno portato al sequestro di quasi 30 chilogrammi di sostanze stupefacenti, suddivisi tra cocaina, cannabinoidi, eroina e droghe sintetiche. L’attività di prevenzione ha visto anche il monitoraggio costante delle piattaforme social utilizzate dai giovani, l’emissione di 13 misure di prevenzione firmate dal Questore e l’esecuzione di tre espulsioni con accompagnamento immediato alla frontiera.