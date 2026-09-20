Rimini, maxi controllo dei Carabinieri tra centro e mare: nove denunce e tre segnalazioni

Proseguono a ritmo serrato i controlli straordinari dei Carabinieri di Rimini per garantire la sicurezza in centro, sul litorale e nei pressi delle zone commerciali della città. L’ultimo bilancio parla di 154 persone identificate e 92 veicoli fermati, un’operazione capillare che ha portato alla denuncia di nove persone e alla segnalazione di altre tre alla Prefettura.

Sul fronte del contrasto allo spaccio e della sicurezza stradale, i militari hanno denunciato due giovani turisti greci sorpresi con dosi di cocaina e hashish; il più grande tra i due è finito nei guai anche per aver rifiutato gli accertamenti sanitari e per la violazione del foglio di via da Rimini. Stessa sorte per un trentenne italiano che si è opposto ai test antidroga alla guida e per un ventenne tedesco sorpreso al volante con un tasso alcolemico nettamente superiore ai limiti di legge.

I controlli si sono concentrati anche sul contrasto ai reati contro il patrimonio e alle aggressioni. L’intervento dell’Arma ha permesso di sventare diversi furti nei negozi e nei supermercati cittadini, portando alla denuncia di un ragazzo italiano e di due uomini stranieri. Episodio grave invece sul litorale, dove un trentatreenne è stato denunciato per lesioni e porto di armi atte ad offendere per aver aggredito un uomo in spiaggia senza alcun apparente motivo. Non è mancato infine un episodio di oltraggio a pubblico ufficiale, con una donna di 48 anni sanzionata per aver insultato i militari durante la verifica in un esercizio commerciale. L’attività si è conclusa con la segnalazione di tre italiani trovati in possesso di hashish per uso personale e con il sequestro di tutto il materiale illecito.