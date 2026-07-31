Rimini, maxi bolletta del gas da 5mila euro: “Appello in ritardo e inammissibile”

La battaglia contro una maxi bolletta del gas da quasi 5 mila euro si è chiusa con una sconfitta per un 68enne avvocato riminese, ma non per il motivo che lo aveva portato davanti ai giudici. Il Tribunale di Rimini, infatti, non ha valutato se gli aumenti contestati fossero corretti o se la fattura fosse dovuta: l’appello è stato dichiarato inammissibile perché notificato oltre i termini previsti dalla legge. La decisione è arrivata con la sentenza del giudice Antonio Miele, chiamato a esaminare il ricorso presentato dal legale contro una precedente pronuncia del Giudice di Pace di Rimini.