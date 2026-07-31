Rimini, maxi bolletta del gas da 5mila euro: “Appello in ritardo e inammissibile”

La battaglia contro una maxi bolletta del gas da quasi 5 mila euro si è chiusa con una sconfitta per un 68enne avvocato riminese, ma non per il motivo che lo aveva portato davanti ai giudici. Il Tribunale di Rimini, infatti, non ha valutato se gli aumenti contestati fossero corretti o se la fattura fosse dovuta: l’appello è stato dichiarato inammissibile perché notificato oltre i termini previsti dalla legge. La decisione è arrivata con la sentenza del giudice Antonio Miele, chiamato a esaminare il ricorso presentato dal legale contro una precedente pronuncia del Giudice di Pace di Rimini.

La controversia

La vicenda nasce dalla contestazione di una fattura relativa alla fornitura di gas dell’importo, come detto, di circa 5 mila euro. L’avvocato aveva sostenuto di non aver ricevuto le comunicazioni con cui la società fornitrice avrebbe informato i clienti delle modifiche alle condizioni economiche del contratto. In particolare, il professionista aveva contestato due comunicazioni ritenute decisive dalla società. La prima riguardava una modifica unilaterale del prezzo comunicata il 21 dicembre 2022, che secondo il legale non gli sarebbe mai arrivata tramite posta elettronica. E una precedente variazione contrattuale del 28 dicembre 2021, anch’essa mai ricevuta, secondo quanto sostenuto nel ricorso. Ad avviso dell’avvocato, la mancata comunicazione delle modifiche avrebbe violato gli obblighi informativi previsti dalla normativa, compresi quelli stabiliti dal Codice del consumo. Per questo motivo aveva chiesto di rivedere la decisione con cui il Giudice di Pace respinse la sua domanda, riconoscendo invece il credito della società fornitrice.

Ricorso oltre i limiti di legge