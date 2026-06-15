Rimini, maturando prima ammesso e poi respinto dal registro elettronico. Il padre: “Voglio chiarezza, farò ricorso”

RIMINI. «Prima gli dicono che è ammesso, poi, appena due ore dopo, il registro elettronico lo “scarica” fuori. E la sera arriva la chiamata: è stato bocciato». Il racconto del padre di un maturando di un istituto superiore riminese descrive un vero incubo burocratico, consumatosi a pochissimi giorni dal via dell’esame di Stato, previsto per il 18 giugno.
Tutto ha inizio sabato 6 giugno. Nel pomeriggio, la notifica ufficiale sul portale sembra chiudere ogni dubbio: il ragazzo è ammesso. Ma la gioia dura pochissimo: in meno di due ore, una seconda comunicazione ribalta il verdetto. «Non capivamo cosa stesse succedendo, ipotizzavamo fosse un errore tecnico». La conferma, brutale, arriva in serata con una telefonata: «Ci hanno comunicato che nostro figlio non avrebbe sostenuto la maturità».