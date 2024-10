Rimini, Mattia studente lavoratore si laurea a 22 anni e Federcoop lo premia: “Smentisce tutti gli stereotipi sui giovani”

Federcoop Romagna festeggia il suo dipendente riminese più giovane. Mattia Peroni, studente lavoratore di 22 anni, si è laureato brillantemente in settembre in Economia dell’impresa al Campus di Rimini dell’Università di Bologna, con una tesi proprio sulla società di servizi e consulenze alle imprese di Legacoop Romagna.

Oggi il presidente di Federcoop Romagna Paolo Lucchi, la vicepresidente Antonella Conti, la coordinatrice della direzione operativa Ornella Rutigliano, *Cristina Montaguti, responsabile del settore contabilità, Andrea Denicoló, responsabile della consulenza del lavoro di Federcoop* e tutto lo staff della sede di Rimini hanno voluto congratularsi con Mattia per i risultati raggiunti e per il grande impegno e capacità con cui ha coniugato il lavoro nell’area della consulenza contabile con gli studi universitari.

Per Mattia Peroni la tesi su “Il controllo di gestione in Federcoop Romagna: analisi della situazione economica e finanziaria”, che ha visto relatrice la professoressa Selena Aureli, è stata il coronamento di un percorso iniziato tre anni fa, subito dopo il tirocinio e il diploma all’Itis Valturio di Rimini. Ora proseguirà l’esperienza da studente lavoratore con il corso di laurea magistrale in Amministrazione e gestione di impresa.

«Oggi vi sono molti stereotipi sui giovani - ha osservato Lucchi -. Mattia li smentisce tutti. Siamo felici di poter valorizzare il talento di ragazzi come lui, che sta portando avanti gli studi nei tempi, sta svolgendo il proprio lavoro con grande responsabilità e porta le sue competenze nel gruppo, in uno scambio che arricchisce tutti».