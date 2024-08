Rimini. Materiali scolastici, ecco la stangata di settembre: “Per ogni figlio spesa di 1200 euro”

Stangata di settembre per le famiglie, aumentano i prezzi del materiale scolastico. La spesa media per ogni figlio sarà di oltre 1238, 44 euro a Rimini. La fine delle vacanze non sarà un incubo solo per i più giovani “costretti” al ritorno sui banchi a settembre. Dopo i rincari registrati nel 2023 si prospetta infatti un incremento generalizzato dei prezzi di zaini, cancelleria ma anche libri e diari. A guidare la corsa al rialzo sono gli zaini che possono costare sino a 100 euro, per il trolley, o arrivare a 200 per i modelli sponsorizzati da influencer e personaggi famosi. Facciamo il punto con il presidente Federconsumatori Rimini, Graziano Urbinati.

Quanto si spenderà in totale per ogni figlio che va a scuola?

«Una cifra complessiva che ammonta in media a 647 euro, considerando solo il corredo scolastico, con un +6,6% rispetto al 2023. Numeri a cui aggiungere una spesa media è di 591,44 euro per i libri di testo, che segna il +18% rispetto all’anno precedente. Per un totale di 1238, 44 euro in media».

Quali prodotti sono più colpiti dagli aumenti?