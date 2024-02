Rimini. Marzo da sold out nei 500 alberghi aperti. Tanti eventi acchiappa turisti

RIMINI. A marzo Rimini prevede il boom di presenze per gli eventi fieristici e congressuali, mentre resta ancora in stand by sul fronte delle prenotazioni pasquali. Visit Rimini offre i numeri e le stime dei flussi turistici in arrivo nella città romagnola per il prossimo mese che terminerà con il week end di Pasqua, primo banco di prova della stagione estiva. Segno più quindi per l’edizione da record dell’evento fieristico di Ieg “Key-the energy transition Expo”, in svolgimento dal 28 febbraio all’1 marzo: con il 30% di espositori in più dallo scorso anno, con visitatori provenienti da Italia ed estero e la previsione del 25% in più di buyer da tutto il mondo. L’andamento positivo trainato dal calendario fieristico-congressuale dall’inizio dell’anno si conferma anche per marzo quindi, con eventi programmati sia al palacongressi che in fiera. “Si accoglieranno circa 5.000 partecipanti nazionali ed internazionali negli spazi del Palacongressi- spiega la direttrice di Visit Rimini Coralie Delaubert- per convention aziendali, il 51esimo Congresso nazionale Amcli - Associazione Microbiologi Clinici Italiani; l’European Robotics Forum Erf e il 23esimo Congresso nazionale Sidp - Società Italiana di Parodontologia e Implantologia”. Mentre, nel quartiere fieristico, dopo Key, seguiranno il Festival dell’Oriente, la 36esima edizione di Enada Primavera. Il mese si chiude poi con il weekend pasquale: “L’occupazione al momento è in linea con i trend nazionali- precisa Delaubert- che registrano una domanda ancora discreta, ma le richieste stanno arrivando. Maggior interesse lo stiamo registrando per il ponte del 25 aprile”.

Tante le iniziative culturali in programma, tra cui, il 2 marzo è previsto “La Vie en Rouge”, un tour pomeridiano che invita i partecipanti a immergersi nella storia e nei costumi di Rimini dei primi anni del ‘900, attraverso la visita di luoghi insoliti. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, nel pomeriggio dell’8 marzo, VisitRimini organizza “Ritratti al Femminile”, un aperitour che celebra le figure femminili che hanno lasciato un segno nella storia della città. Tra le novità del 2024, il Tour & Cicchetto sulla “Rimini Esoterica”, che promette di svelare i misteri più nascosti della città. Il 24 marzo, invece, si terrà una speciale edizione in chiave teatrale del City Tour alla scoperta del patrimonio artistico della città. Infine, oltre alle iniziative culturali, il 24 marzo è prevista la “Colazione di Primavera” al Teatro Galli, mentre è sempre disponibile la Colazione nello storico Grand Hotel di Rimini. E attività sono prenotabili tramite il sito visitrimini.com o l’app Rimini Xperience.