Rimini, Martina ha 4 anni e da gennaio ha già preso in prestito 40 libri alla Biblioteca Gambalunga

È una bambina di 4 anni una delle giovani lettrici più attive della Biblioteca civica Gambalunga in questi primi mesi del 2025. Si chiama Martina e, da inizio gennaio ad oggi, ha già preso in prestito 40 libri. A farle eco, sul versante opposto dell’anagrafe, c’è Remo, di 82 anni, il lettore che ha collezionato più prestiti nella fascia d’età dagli 80 anni in su, con 36 volumi letti.

Ma c’è una curiosità che riguarda le lettrici e i lettori più senior: il gruppo che comprende gli anziani tra gli 80 e i 99 anni, infatti, in meno di quattro mesi, ha totalizzato 590 prestiti con i suoi 78 iscritti. Un dato importante, che conferma la partecipazione trasversale dell’utenza della biblioteca civica riminese, che spazia da lettori giovanissimi fino alla terza età, a dimostrazione dell’attrazione che sono in grado di esercitare i libri, di cui oggi ricorre la Giornata Mondiale, ricorrenza fissata dall’Unesco il 23 aprile del 1996 con lo scopo di promuovere il “continuo progresso culturale attraverso la lettura, a protezione della pace, della cultura e dell’educazione di tutti i popoli”.

Dal 1° gennaio al 22 aprile 2025, la Gambalunga ha accolto 50.325 persone, confermandosi un punto di riferimento per lettori, studenti, curiosi e famiglie. I prestiti registrati nello stesso periodo sono stati 24.698. A questi si aggiungono 1.318 volumi che hanno viaggiato tra le biblioteche della rete territoriale (Ravenna, Forlì, Cesena, Cesenatico, Cervia, Faenza e Lugo) grazie al servizio gratuito di prestito interbibliotecario, che consente agli utenti di accedere a un patrimonio librario ancora più ampio.

Tra i libri più richiesti dagli adulti spiccano in particolare Cuore nero di Silvia Avallone, Risplendo non brucio di Ilaria Tuti e Un animale selvaggio di Joël Dicker. Titoli molto diversi tra loro, ma tutti molto cercati dai lettori. Per i più piccoli, i preferiti sono stati Posso guardare nel tuo pannolino? di Guido van Genechten, Non aver paura piccolo granchio di Chris Haughton e Dog Man... in gattabuia, scritto e illustrato da Dav Pilkey.

Gli iscritti da inizio anno fino ad oggi, sono stati 1.067 i nuovi iscritti, con una distribuzione anagrafica che riflette la varietà del pubblico: 183 da 0 a 5 anni; 168 da sei a 10 anni; 168 dagli 11 ai 14 anni: 144 dai 15 ai 19 anni; 149 dai 20 ai 29 anni, 108 dai 30 ai 49 anni; 59 dai 50 ai 64; 55 dai 65 ai 100 anni. Numeri che restituiscono l’immagine di uno spazio, quello della Gambalunga, frequentato da centinaia di persone di qualsiasi generazione che ogni giorno varcano la porta del palazzo per richiedere libri, studiare, leggere, approfondire, curiosare i titoli tra gli scaffali e socializzare.