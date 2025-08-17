Rimini, martedì in spiaggia 100 chitarre per la pace

Dopo la messa all’alba in spiaggia un’altra iniziativa che vede la partecipazione del vescovo di Rimini in riva la mare
RIMINI. 100 chitarre e forse anche più: martedì 19 agosto la Diocesi di Rimini invita tutti a GUITAR 100 - Accordi di Pace, un evento aperto, gioioso e profondamente umano, che unisce musica, spiritualità e comunità. «Da Bennato a Battisti, da De André a Nek», informa una nota della Diocesi di Rimini, «passando per brani melodici, pop e rock che hanno segnato la storia della musica italiana e tanti momenti della vita delle persone: sarà una serata da cantare a squarciagola, in riva al mare, tutti insieme. La Spiaggia Libera Tutti, luogo simbolo di inclusione, accoglienza e comunità, è stata scelta non a caso, ma proprio perché rappresenta l’idea di una pace che non esclude nessuno, dove ogni voce può trovare spazio, ogni strumento può unirsi in armonia, ogni persona può sentirsi a casa».

Un grande schermo in spiaggia proietterà i testi delle canzoni, per chi vorrà unirsi al canto, anche senza chitarra. Chi si iscrive al gruppo WhatsApp GUITAR 100 potrà ricevere testi e accordi. Accordatura strumenti dalle 18.30.

Durante il “concerto”, ci sarà spazio per alcuni intermezzi dedicati alla pace: un salmo, una frase sulla pace di papa Francesco, un pensiero di papa Leone XIV.

«Non è importante essere musicisti o cantanti provetti – spiega don Ugo Moncada, responsabile dell’Ufficio Pastorale delle attività espressive e artistiche – ma esserci, con il proprio cuore. Anche con questo piccolo gesto, in una serata di giubilo e di festa, si può essere artigiani di pace».

Monsignor Nicolò Anselmi, vescovo di Rimini, invita tutta la comunità: «In un mondo che spesso alza la voce per dividere, vogliamo alzare la voce per unire. Guitar 100 è un gesto semplice, ma pieno di significato: tante voci e strumenti diversi che trovano armonia. È un’immagine concreta di ciò che dovrebbe essere la pace: non uniformità, ma unità nella diversità».

