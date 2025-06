Rimini, martedì flashmob per il contratto delle farmacie private

RIMINI. Dopo la rottura della trattativa sul rinnovo del contratto nazionale delle farmacie private, anche a Rimini, dove sono occupati circa 500 farmacisti, parte la mobilitazione di Filcams Cgil e Fisascat Cisl. Martedì in piazza Tre Martiri alle 13, quindi, un flash mob “tenterà di far convergere l’attenzione sulla grave situazione che coinvolge i lavoratori del settore”, spiegano le sigle, accusando Federfarma di essere “irremovibile su una proposta salariale inadeguata”. A far precipitare il confronto, rimarcano, è stata infatti “la posizione rigida di Federfarma, che ha ribadito la propria disponibilità a riconoscere solo 120 euro di incremento salariale complessivo per i prossimi tre anni di vigenza contrattuale”. Una proposta giudicata “irricevibile dalle organizzazioni sindacali, che da mesi chiedono aumenti dignitosi, ancorati a dati oggettivi come l’inflazione reale e la perdita di potere d’acquisto subita da lavoratrici e lavoratori del settore”, concludono.