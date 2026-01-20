Rimini, Marr acquisisce la lombarda Bergel, società da 25 milioni di fatturato

RIMINI. «Marr spa, società leader in Italia nella commercializzazione e distribuzione al foodservice di prodotti alimentari e non-food, ha sottoscritto con Ortofrutticola Srl, società specializzata nella distribuzione di beverage, il closing per l’acquisizione della società Bergel+ Srl (“Bergel”), società lombarda attiva fin dagli anni Novanta nella distribuzione al foodservice di prodotti food and beverage». Ne dà notizia la stessa Marr in un comunicato diffuso oggi.

Bergel, con oltre 25 milioni di euro di vendite nell’anno 2025, serve oltre 1.500 clienti con un’ampia gamma prodotti che include una quota importante di ittico e carne. I clienti per la quasi totalità sono ubicati in Lombardia e sono serviti attraverso un’organizzazione commerciale di circa 20 venditori.

Significativa la specializzazione di Bergel nel segmento di clientela della ristorazione commerciale non strutturata (segmento dello Street Market per MARR) che include anche i bar e la ristorazione veloce e che rappresenta oltre l’80% delle vendite della società.

«L’acquisizione di Bergel», spiega la Marr, «va a rafforzare la presenza del Gruppo Marr nella regione Lombardia che con una quota del 17% (TradeLab, novembre 2025) è la principale regione italiana per consumi alimentari fuori casa. L’acquisizione prevede il pagamento di un corrispettivo di circa 4,7 milioni di euro per l’acquisto del 100% delle quote della società Bergel; di tale importo per un terzo è stato regolato al closing, la seconda rata pari ad un ulteriore terzo e al netto di un eventuale conguaglio sarà corrisposta entro il 31 agosto 2026 e l’ultima rata a saldo entro il 2 aprile 2027. Inoltre è stato siglato un accordo di fornitura, da Ortofrutticola a MARR, di prodotti della categoria beverage».

«Nell’ambito dell’operazione», conclude la nota, «Bergel mantiene la disponibilità per un periodo fino a sei mesi dell’immobile di Zanica (Bergamo) da cui attualmente sono svolte le attività operative in previsione di integrarle nel centro distributivo di MARR Lombardia (ubicato a Bottanuco ed attivato ad aprile 2024), andando così a creare efficienze e sinergie operative che consentiranno di elevare il livello di servizio ai clienti del territorio lombardo».

Marr, società leader della distribuzione specializzata di prodotti alimentari alla ristorazione extra domestica e controllata da Cremonini S.p.A, ha realizzato nel 2024 ricavi totali consolidati per 2 miliardi e 98 milioni di euro.