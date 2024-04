Rimini, Mario Erbetta lascia Forza Italia. «Scelta sofferta, torno a Rinascita Civica»

Mario Erbetta ha consegnato le dimissioni da coordinatore commissario di Rimini di Forza Italia. E’ lui stesso a motivare la decisione parlando di «una scelta sofferta e maturata durante una lunga riflessione. Sono entrato in Forza Italia credendo che fare politica in un partito nazionale potesse essere il naturale sbocco per chi come me aveva sempre fatto politica da civico. Ho provato ad aggregare nuove forze, fare iniziative e convegni per fare avvicinare i riminesi al partito ottenendo anche un ottimo risultato alle ultime elezioni politiche. Ma come dice Tajani il partito può crescere solo aprendosi ai civici e questo processo a Rimini e provincia ha trovato enormi resistenze nel vecchio apparato dirigenziale che osteggia un vero cambiamento radicale costringendo il partito ad un immobilismo deleterio e distruttivo. Inoltre l’atteggiamento di sudditanza rispetto agli alleati di centrodestra e in particolare di Fratelli d’Italia

porterà localmente, grazie anche a questa inerzia, ad un allontanamento da parte del nostro elettorato storico alle prossime elezioni europee nonostante la probabile crescita di consensi a livello nazionale. Tutto questo ha fatto maturare in me, vista l’impossibilità di compiere il lavoro per cui sono stato voluto e incaricato, la volontà di dimettermi dalla mia carica politica e lasciare spazio a chi magari riesce a convivere con questi conflitti interni per mantenere rendite di posizione. La mia passione e il mio impegno politico non finiscono con questa decisione. Rientro pertanto nel mio gruppo storico di Rinascita Civica di cui sono ancora il presidente e

insieme al segretario Gabriele Colonna appoggeremo alle elezioni comunali di Saludecio il candidato sindaco Giuseppe Sanchini che si presenterà con il simbolo di Rinascita Civica. Inoltre inizieremo il lavoro per le elezioni comunali di Rimini del 2026.