Rimini. Marecchia Sailing Cup pronta a salpare: in acqua musica, fantasia e divertimento

Workshop creativi, musica e fantasia a palate. La Marecchia Sailing Cup è pronta a salpare. Si rinnova, l’appuntamento organizzato da ZamZam Aps con la regata amatoriale più agonistica di sempre. Il divertimento fuori dagli schemi, che va a braccetto con un pizzico di goliardia, sbarcherà a San Giuliano dal 29 luglio al 2 agosto. Lo scorso anno ha visto brillare 50 barche e 150 partecipanti e ora, per la settima edizione, non mancano le novità al netto della stessa scommessa: costruire a colpi di trapano una vera barca con materiali di riciclo non inquinanti. Tempo a disposizione quattro pomeriggi dalle 15 alle 19, pronti a parare i colpi bassi in agguato, vista la possibilità di copiare o sabotare gli avversari.

La gara

Si parte il 29 luglio con l’apertura del Villaggio in via Sinistra del porto 164 dove chi gareggia troverà materiali e spazio per costruire una barca e due capo cantieri a supervisionare il lavoro. Per chi vuole affinare le tecniche imparando da una professionista, sarà possibile costruire l’Optimist insieme a Gara Brojanigo, celebre sul web, come @brojawoodworking. Negli stessi giorni, dalle 16 alle 19, chi vuole recuperare antiche tradizioni intreccerà mani e materiali riciclati, per creare una vela comunitaria. Il 2 agosto, infine, vela e Optimist salperanno verso l’orizzonte, durante la regata delle 15. Gran finale con la festa allestita insieme al Kinky Beach con band e dj.

Le iniziative