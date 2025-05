Rimini, Marco Polazzi nuovo presidente della Cna provinciale

Marco Polazzi è il nuovo presidente di CNA Rimini e succede a Mirco Galeazzi, giunto al termine dei suoi due mandati. Un avvicendamento formalizzato nella fase elettiva dopo la partecipata assemblea pubblica tenutasi presso il Centro Congressi SGR con oltre 200 partecipanti e la presenza dei parlamentari del territorio, i rappresentanti della Regione, sindaci e assessori di diversi Comuni della Provincia e i vertici di Camera di Commercio.

Marco Polazzi guiderà, insieme al Direttore Davide Ortalli, la nuova Presidenza con la presenza di ben quattro donne affacciandosi alle nuove sfide con rinnovato entusiasmo e con la volontà di proseguire sul solco tracciato da Galeazzi protagonista di una stagione di grandi soddisfazioni per l’associazione “L’obiettivo è quello di continuare a posizionare CNA nel territorio come interlocutore propositivo per dare risposte alle nostre imprese - puntualizza Polazzi - in particolare in questa fase, tra gli altri, guardiamo con attenzione a settori che riteniamo strategici per l’economia e per il territorio: enoagroalimentare e tutte le sue eccellenze, wellness con tutto il suo comparto economico ed il settore delle costruzioni, per la necessaria rigenerazione urbana nella provincia”.

La giornata è stata un’importante occasione di confronto sulle visioni future del mondo delle imprese con l’intervento in video di Michele De Pascale Presidente della Regione Emilia-Romagna, Mirco Galeazzi Presidente di CNA Rimini uscente a confronto con Roberta Frisoni Ass. Turismo, Sport e Commercio Regione Emilia-Romagna e Jamil Sadegholvaad Sindaco di Rimini con le conclusioni che sono state affidate a Dario Costantini Presidente di CNA Nazionale. In apertura l’intervento di Massimo Sideri, editorialista del Corriere della Sera e storico dell’innovazione ha dato numerosi spunti di riflessione agli imprenditori presenti rappresentati sul palco attraverso il racconto di tre storie d’impresa votate proprio all’innovazione con l’intervento di Carlotta Santolini di “Mariscadoras”, Nicolò Para di “Spiagge.it” e Marina Nanni di “Dalla Lella Rimini”.

Questa la Presidenza di CNA Provinciale Rimini in carica per i prossimi 4 anni: Marco Polazzi Presidente, Roberto Corbelli Vice Presidente, Raffaella Campi, Natascia Casali, Giulio D’Angelo, Adriana Pellegrini ed Elena Zanni.