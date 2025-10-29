Rimini, marchi contraffatti di brand famosi: 15 persone a giudizio, oggi udienza

RIMINI. Si terrà oggi in tribunale davanti al collegio penale l’udienza del processo che vede a giudizio una quindicina di persone tra imprenditori, tecnici e collaboratori, oltre a tre società con sedi tra Rimini e San Marino. Gli imputati, difesi tra gli altri dagli avvocati Filippo Cocco e Piero Venturi, sono accusati di contraffazione di marchi, ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio. Una produzione di abbigliamento e accessori con marchi falsificati, scoperta nel 2019 dalla guardia di finanza con l’operazione Eden Brand, che ha coinvolto alcuni noti brand come Nike, Adidas e Gucci, costituitisi parti civili nel procedimento così da tutelare i pittori marchi e la propria immagine.