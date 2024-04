Rimini Marathon oltre le lamentele. “Il traffico? Scendete dall’auto e venite a correre con noi»

Rimini Marathon da record con 7mila partecipanti. Numeri quasi raddoppiati rispetto al 2023. «Problemi alla viabilità? Scendete dall’auto e venite a correre». Così spengono le polemiche gli organizzatori dell’evento cardine per gli appassionati della corsa: Candido Semprini, Marco Lunedei, Mattia Pari e Simone Campolattano. Proprio quest’ultimo che, attaccate le scarpette al chiodo, da oggi tornerà a vestire il ruolo di avvocato, nota che alla nona edizione dell’evento, al via da venerdì a ieri, sono circa 7mila le persone che hanno indossato la pettorina numerata, segnando un bel più 40 per cento rispetto al 2023. Tra questi i mille bambini che hanno animato la “Kids run”, la due chilometri in agenda sabato e dedicata agli allievi delle scuole primarie dai 6 agli 11 anni.

Un calcio alle polemiche

Quanto alle critiche scatenate da chi è rimasto imbottigliato nel traffico, Campolattano getta abbondante acqua sul fuoco. «La nostra comunicazione a tappeto è partita un mese fa coinvolgendo i media, perciò le modifiche alla circolazione con tanto di orari e strade interessate non erano una sorpresa per nessuno. Una volta adempiuto a quanto era in nostro potere, non resta che far propria la lezione di un ragazzo che stanco di sentire lamentele ha indossato le scarpette e cominciato a correre partecipando all’iniziativa. Scendete tutti dall’auto e venite a correre con noi - conclude Campolattano -: è questo il senso profondo della Rimini Marathon».