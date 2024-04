Rimini Marathon 2024: come cambia la viabilità

Si scaldano i muscoli per la nona edizione della Rimini Marathon, uno degli eventi sportivi di punta della primavera riminese. Da venerdì 12 a domenica 14 aprile, la manifestazione accoglierà atleti e appassionati di corsa provenienti da ogni angolo d’Italia per un flusso di energia, divertimento, sport e inclusione grazie a iniziative come il “Raduno Nazionale Spingitori di Carrozzelle” e il progetto “Ruote sui Miei Passi”, che grazie all’impegno di aziende locali ha permesso di acquistare cinque carrozzine “da corsa”.

Come ogni edizione, Rimini Marathon sostiene anche le associazioni impegnate in progetti charity locali e nazionali e nel 2024 darà il suo sostegno a Fondazione Cetacea Onlus e IOR.

Il programma delle tre giornate

Venerdì 12 aprile: Concerto Magic Queen cover band al Club del Sole (ingresso gratuito con registrazione)

Sabato 13 aprile: ritiro dei pettorali e iscrizioni.

Partenza della Kids Run, per bambini delle scuole elementari (6 – 11 anni) con partenza alle ore 16.30 da Piazzale Adamello. In serata Concerto dei Moka Club (ingresso gratuito con registrazione).

Domenica 14 aprile: tutti di corsa per Rimini lungo i 3 percorsi, tra Lungomare e centro storico con partenza e arrivo dal Club del Sole (ingresso gratuito con registrazione). Ore 7:00-9:00 Iscrizioni Piazzale Adamello (Run16kmforfun+Family). Dalle ore 9.30 Partenza corse 21KM - 16KM - 11KM.

I dettagli del percorso e le modifiche alla viabilità

Il percorso della Mezza Maratona di Rimini parte domenica 14 aprile da piazza Adamello a Rivabella di Rimini e prosegue in via Toscanelli e via Coletti, passa il ponte della Resistenza e continua in via Destra del Porto fino a Piazzale Boscovich e per tutto il Lungomare Tintori fino a Piazzale Kennedy. Quindi si attraversa viale Vespucci e da via Fiume si prende per il Parco che dal mare porta alla via Roma e si prosegue lungo il parco fino all’Arco d’Augusto, da dove si entra nel cuore della città passando per Corso d’Augusto, Piazza Cavour, via Poletti, Piazza Malatesta, via Massimo d’Azeglio fino alla Piazza sull’Acqua al Ponte di Tiberio. Poi si prosegue nel parco XXV Aprile fino al Ponte dello Scout, quindi si raggiunge via Tonale e da qui, passando per via Albertini, via Bagli, via Capelli, e via Galla Placidia, fino a via Maestri del Lavoro, via Zangheri, Ceccaroni, Tombari e John Lennon, si raggiunge la via Popilia passando per via De Curtis. Quindi si prende via Marconi e si arriva al sottopasso della ferrovia in via Curiel, per tornare alla zona mare e si prosegue lungo la ferrovia fino a via Nairobi a Torre Pedrera (altezza del bagno 65 circa). Da qui il percorso si immette sul Lungomare nord per fare ritorno al Club del Sole.

Sul sito di riferimento tutti i percorsi in dettaglio: www.riminimarathon.it/percorso-mezza-maratona-di-rimini/ www.riminimarathon.it/percorso-10-miglia/ www.riminimarathon.it/percorso-maratona-di-rimini/family-run/#family

In queste vie, in occasione del passaggio della Maratona, sono previste alcune modifiche alla viabilità, per consentire il transito in sicurezza degli atleti. In particolare, il 14 aprile, dalle ore 05.00 alle ore 15.00, in base all’effettivo orario di passaggio dei podisti, con le modalità temporali disposte dal coordinatore dei servizi di viabilità e comunque fino ad avvenuta riapertura al traffico subordinata al termine del passaggio della carovana podistica, è sospesa la viabilità con chiusura totale al traffico veicolare di tutte le strade comunali interessate.

Divieti di sosta

Il divieto di sosta in queste strade parte già da sabato 13 aprile alle ore 05.00 e prosegue fino alle ore 15.00 di domenica 14 aprile, giorno in cui si aggiunge la ‘rimozione forzata’ (sono compresi anche gli stalli di sosta in via Coletti riservati ai Taxi).

Sul volantino sono riportate in dettaglio le vie coinvolte nel percorso con i rispettivi orari previsti per il passaggio degli atleti. Tutto il percorso sarà presidiato oltre che dai volontari dell’organizzazione oltre che dagli agenti della Polizia Locale di Rimini, che saranno impegnati in particolari negli snodi viari più importanti.

Durante la maratona sono sospesi anche gli attraversamenti pedonali collocati in tutte le strade specificatamente interessate ad esclusione di quelli che verranno presidiati dai Giudici di Gara.

Il transito pedonale è consentito lungo i marciapiedi, ove presenti, e nelle aree delle vie e/o piazze e/o parchi non impegnate dalla manifestazione, limitatamente ai percorsi individuati dagli organizzatori che saranno posti all’esterno dell’area del percorso di gara.

Inoltre sulla pista ciclabile, sui tratti di Lungomare e sulle vie interessate dal passaggio della maratona, è previsto il divieto di transito ai velocipedi ed ai monopattini anche condotti a mano.

I veicoli diretti e/o provenienti da fabbricati posti all’interno del percorso di gara e non aventi altri accessi, potranno entrare e/o uscire dall’area preclusa alla circolazione, durante l’orario di svolgimento della gara, solo ed esclusivamente previa autorizzazione del coordinatore dei servizi di viabilità.

La sospensione temporanea della circolazione interesserà dunque tutto il percorso e la circolazione sarà regolata in base all’effettivo passaggio dei podisti a partire dalla mattina e non oltre le ore 15.

Una volta transitati tutti gli atleti, le strade saranno man mano riaperte al traffico regolare.

La Kids Run, la gara podistica non competitiva dedicata ai più piccoli, che prevede un percorso lungo Via Toscanelli - Parco del Mare - e lungo la spiaggia di Rivabella, avrà luogo sabato 13 aprile con partenza alle ore 16.30 da Piazzale Adamello.