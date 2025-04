Rimini. Manifesti di Provita contro la teoria gender vietati dal Comune: «Discriminanti»

Il diniego all’affissione, spiegano da palazzo Garampi, deriva da un messaggio «di carattere discriminatorio, dal contenuto non veritiero e fonte di allarmismo sociale». Il manifesto è dunque in contrasto «con le disposizioni di legge in materia, con il Codice di Autodisciplina e della comunicazione commerciale oltre che non in linea con alcuni principi della Costituzione». Ma non solo: il messaggio è ritenuto anche «fuorviante e non veritiero in quanto l’espressione “mutilazione chimica” fa intendere che chi intraprende trattamenti ormonali stia subendo una violenza». Terapie che, si obietta, fanno parte «di protocolli medici testati e confermati dalla comunità scientifica». Il peggio, proseguono dal municipio, è che il messaggio susciti «allarmismo sociale poiché la citazione rinforza lo stereotipo delle persone transgender vittime di un “sistema” che li spinge a prendere decisioni dannose o irrazionali per il proprio corpo».