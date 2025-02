Rimini, mangiava a sbafo in un bar pizzeria e pretendeva il “pizzo”: rinviato a giudizio

RIMINI. Estorsione e minaccia aggravata sono queste le accuse con cui è stato rinviato a giudizio un uomo di 48 anni che insieme ad altre persone non identificate aveva taglieggiato a più riprese il titolare di un bar pizzeria. L’uomo non solo si presentava nel locale consumando al tavolo e senza mai pagare ma aveva chiesto di farsi dare 5mila euro per una sorta di “protezione”. Stanco dei soprusi l’esercente si è rivolto ai carabinieri ed è partita l’indagine che ora ha portato al processo.

