Rimini
  • 14 dicembre 2025
Rimini. Mangia pesce al ristorante e si sente male: al Cau 20 persone intossicate

RIMINI. Disavventura per una coppia riminese in quella che doveva essere una tranquilla domenica di relax all’insegna del buon cibo, finita purtroppo in ospedale per un’intossicazione alimentare. Tutto è iniziato lo scorso fine settimana, quando marito e moglie hanno deciso di pranzare in un ristorante in città. Per lei pasta con le vongole, per lui invece un piatto non a base di pesce. La sera, stesso programma, ma in un ristorante stellato: la donna ha scelto un intero menù a base di pesce, mentre il marito ha ordinato, come a mezzogiorno, qualcosa di diverso.

I problemi sono però arrivati il giorno successivo. La moglie ha iniziato a manifestare sintomi come «diarrea, nausea e vomito - ha raccontato il marito -, tanto che pensavamo avesse contratto l’influenza o un virus, tipici di questo periodo dell’anno. Ogni giorno che passava però peggiorava, fino a quando giovedì, non trattenendo più né il cibo né i liquidi, è quasi svenuta in casa. Così mio suocero ha deciso di portarla immediatamente al Cau più vicino».

Nel centro di assistenza, il personale medico ha eseguito tutte le analisi del caso e attaccato una flebo, come da prassi, per idratarla. «Dai controlli hanno imputato il malessere a una probabile intossicazione alimentare e hanno iniziato a farle delle domande per capire cosa avesse mangiato prima di stare male e dove - ha spiegato il marito -. Dai discorsi dei medici è poi emerso che una ventina di persone, in quei giorni, si erano recate al Cau con gli stessi sintomi da intossicazione alimentare».

