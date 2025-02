Rimini, manca la firma sul curriculum e viene esclusa dal concorso: infermiera fa causa all’Ausl

Mancava solo la firma - autografa o digitale - sul curriculum, ma tanto è bastato all’Ausl Romagna per escludere l’infermiera dalle graduatorie del concorso interno per l’assegnazione dell’incarico di professionista esperto e “case manager”: ora l’azienda sanitaria dovrà risponderne di fronte al giudice del lavoro dove, per competenza, è stato indirizzato il ricorso della donna - tutelata dagli avvocati Davide Morri e Andrea Mussoni - inizialmente presentato al Tribunale amministrativo regionale. L’udienza di discussione della causa si terrà fra un mese.



