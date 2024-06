Rimini, manca il personale. Il titolare della catena di gelaterie: “In due mesi una sola candidata e mi ha detto: io sto a casa il sabato e domenica”

«In due mesi ho ricevuto solo una candidatura e al colloquio la prima cosa che la ragazza mi ha detto è stata: “Il sabato e la domenica voglio stare a casa”». Ci ride su, Giovanni Occhialini, titolare della catena di gelaterie artigianali Campi di fragole, con punti vendita anche nelle Marche e in Lombardia, che da un paio di mesi è alla ricerca di una persona da aggiungere al suo staff in viale Ceccarini. La ricerca, però, nonostante gli annunci sui social, le stories su Instagram e un’attenzione «al benessere dei miei collaboratori che ho sempre messo al primo posto», non sta dando esito. «In questo momento - aggiunge, sempre senza perdere il sorriso - mi sono messo io in prima persona a lavorare per coprire i turni, altrimenti non ce la faremmo».

Si era mai trovato in questa situazione’?

«Sinceramente mai. Da dopo il Covid le cose hanno iniziato a cambiare, è diventato sempre più difficile trovare ragazzi da assumere perché suppongo abbiano tutti rivalutato l’importanza del tempo e la qualità di vita. Questa cosa di non voler lavorare nel week end non mi era mai capitata di sentirla dire nei colloqui. E nell’ultimo periodo è peggiorata nettamente,soprattutto per quanto riguarda Riccione e le Marche. In Lombardia, dove abbiamo negozi in montagna, ad esempio a Ponte di legno, lì non ci sono problemi, abbiamo trovato personale senza difficoltà”.

Quando ha aperto la sua attività?

«La prima gelateria la aprii in viale Veneto il 4 aprile 1996. E’ tanto che sono sono nel settore e mi sono sempre dato punti fermi: fare tutto in regola, trattare bene i miei dipendenti che io chiamo collaboratori, cercare di venire incontro alle esigenze, anche spostando i giorni di riposo in caso di eventi importanti, e cercando di “aggiustarci” anche chiamando rinforzi dalle altre nostre gelaterie: da Riccione a Tavullia e viceversa, in caso di bisogno».

Quest’anno cos’è andato storto?

«Due miei storici collaboratori si sono dimessi perché hanno trovato il lavoro che sognavano da tempo, e a oggi, in viale Ceccarini, dove abbiamo più bisogno di persone per il continuo via vai - che nei prossimi mesi aumenterà sempre di più - e di conseguenza i tantissimi coni da fare - siamo rimasti in 5. Dovremmo essere almeno in 6 per coprire i turni e quindi io sono obbligato a inserirmi nelle turnazioni. Devo ammettere: per alcuni aspetti è una cosa positiva: riesco a curare il rapporto con i clienti, mi vedono... però da manager ho tantissime questioni da seguire, e una famiglia a casa. Ad esempio stamattina (l’altro ieri, ndr) sono arrivato in gelateria alle 6, ho finito alle 8, ho preso il treno e sono andato a Fano e Fossombrone. Alle 16 sono tornato a Riccione e la stasera dovrò sicuramente tornare in negozio per fare un paio di ore. Ancora ci rido su, ma è il 25 giugno. Quando sarà luglio non voglio immaginare. E non mi dispiace solo per lo stress che inevitabilmente si riverbera su tutti, con la fila in gelateria e in pochi a fare i coni. Ma anche per i clienti, ai quali non possiamo dedicare tutte le attenzioni che normalmente rivolgiamo loro “raccontandogli” il gelato e la storia che c’è dietro gli ingredienti”».

Come sta gestendo la ricerca di personale?