Rimini. Malore per Alessandro Meluzzi, operato d’urgenza è grave

RIMINI. Lo psichiatra Alessandro Meluzzi è ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena in prognosi riservata. Ieri pomeriggio, poco dopo le 15, si trovava nel suo studio di Rimini, in zona mare, quando si è sentito male. L’ambulanza giunta sul posto lo ha prima portato al pronto soccorso dell’ospedale Infermi di Rimini e da qui, vista la situazione, è stato poi portato nel nosocomio cesenate dove è stato operato per ischemia.

Meluzzi, 68 anni, è nato a Napoli da padre napoletano e madre riminese di cui porta il cognome. Negli anni Novanta ha aderito a Forza Italia ed è stato parlamentare per il Polo delle Libertà. Lasciata Forza Italia, ha aderito all’UDR di Cossiga, a Rinnovamento Italiano e alla Federazione dei Verdi, prima di approdare all’UDEUR di Mastella nel 2000. Ha concluso la sua esperienza parlamentare nel 2001.