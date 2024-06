Rimini, malore in auto, abbatte una cancellata e si scontra su una casa - Gallery

Ha completamente saltato uno stop e accelerando ha divelto la cancellata di un’abitazione, per poi scontrarsi sul muro della casa, danneggiandolo sensibilmente. Quasi certamente un malore all’origine dell’incidente accaduto questa mattina in via Di Mezzo. L’uomo alla guida, per la dinamica del sinistro, è stato soccorso da Polizia locale, 118 e Vigili del fuoco, poi è stato trasportato al Bufalini. Nonostante l’urto violento e il problema fisico che lo avrebbe indotto all’incidente, le condizioni della persona alla guida del mezzo non apparirebbero però preoccupanti.