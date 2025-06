Rimini. Malore improvviso, muore vicepreside a 63 anni

Il mondo della scuola riminese piange la scomparsa di Franco Cricenti, docente di Fisica e vicepreside dell’Istituto “Alberti”, scomparso all’età di 63 anni.

Proprio in questi giorni era impegnato in una commissione per gli esami di maturità finché nel pomeriggio di sabato scorso è stato stroncato da un improvviso malore.

Originario di Genova, dov’era nato il 1° gennaio del 1961 e aveva condotto gli studi sino alla laurea, Cricenti aveva insegnato in varie realtà scolastiche del Riminese prima di approdare al professionale “Alberti” dove ha lavorato anche in questo anno scolastico che sta volgendo al termine.