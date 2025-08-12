Rimini, malore fatale in spiaggia per un turista di 84 anni

Un nuovo lutto in spiaggia a Rimini, questa volta all’altezza del Bagno 133. Un malore fatale questa mattina poco dopo le 11 per un 84enne turista di 84 anni originario di Agropoli. Stando alle prime ricostruzioni, l’anziano si trovava in acqua non più di due di metri dalla battigia e si è accasciato per un malore. Il marinaio di salvataggio è subito intervenuto, supportato poi dai sanitari del 118. Inutili purtroppo i ripetuti tentativi di rianimazione. Presenti per i rilievi anche i militari della Capitaneria di Porto.