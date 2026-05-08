Rimini, Madonna della Misericordia: il programma delle celebrazioni

La città di Rimini onora la sua patrona, la Madonna della Misericordia, con un ricco programma di celebrazioni presso il Santuario della Madonna della Misericordia in Santa Chiara. Il 2026 segna il 176° anniversario del prodigio del movimento degli occhi del quadro miracoloso, evento che dal 1850 lega profondamente la comunità riminese alla figura di Maria.

Sabato 9 maggio, ore 20.30. Nella Basilica Cattedrale (Tempio Malatestiano), Solenne Concelebrazione eucaristica presieduta da monsignor Nicolò Anselmi. A seguire, la processione con il quadro miracoloso attraverserà le vie del centro cittadino per fare ritorno al Santuario.

Martedì 12 maggio, giorno della Solennità, alle ore 11.15, celebrazione eucaristica presieduta da don Benedetto Labate, direttore della Provincia Italiana dei Missionari del Preziosissimo Sangue, con recita della supplica alla Madonna della Misericordia. Nel pomeriggio, alle ore 18.00, celebrazione animata dalla Famiglia Salesiana, nel ricordo della venerazione del quadro da parte di san Giovanni Bosco.

Giovedì 14 maggio, alle ore 18, Santa Messa di ringraziamento presieduta da don Giuseppe Pandolfo, rettore del Santuario, seguita alle ore 21 dalla catechesi mariana conclusiva affidata a don Luigi Maria Epicoco.

Don Giuseppe Pandolfo, rettore del Santuario della Madonna della Misericordia, sottolinea: «Anche quest’anno, come comunità dei Missionari del Preziosissimo Sangue, unitamente alla diocesi di Rimini e a tutto il popolo riminese, celebriamo la Madonna della Misericordia nel 176° anniversario di quel prodigio che continua ancora oggi a essere attuale. Un segno che ricorda la bontà e la benevolenza di Dio, ma invita anche a guardare verso il cielo: così come la Madonna ha mosso gli occhi su di noi come segno di custodia, allo stesso modo poi li rialza e ci invita a guardare verso il cielo. In questo tempo storico, in cui sentiamo i fragori delle guerre e le difficoltà del mondo, ma anche quelle personali di ciascuno di noi, ci ancoriamo ancora di più a Colei che, come porto sicuro della salvezza, ci conduce a Cristo».