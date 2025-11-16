Rimini. Lutto nel mondo forense: è morto l’avvocato Corrado Bongiovanni

Addio all’avvocato Corrado Bongiovanni, scomparso questa mattina all’età di 76 anni. Con alle spalle una brillante carriera, incoronata dall’assegnazione della Toga d’oro per i 50 anni di onorata professione avvenuta proprio la scorsa estate, il celebre legale riminese lascia la moglie Emilia e la figlia avuta dal primo matrimonio. Cordoglio per la sua scomparsa è espresso dalla Camera penale di Rimini e dall’Ordine degli avvocati, che ne ricorda “la felicità e l’orgoglio” nel ricevere la notizia del conferimento dell’onorificenza. Ancora da fissare data e luogo dell’ultimo saluto.