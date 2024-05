Rimini, “Lungomare pericoloso. Spengo per protesta le luci del mio hotel”

RIMINI. Parco del Mare nord, così non va. Sotto stretta osservazione da parte di operatori turistici e residenti finiscono ancora una volta la manutenzione e la viabilità creativa che va in scena ogni giorno. Nel novero delle proteste, oltre ai post che raccontano la situazione come l’ultimo “Caro Diario” di Stefano Benaglia, entra anche lo “sciopero dell’illuminazione”. Qualche settimana fa l’hotel Belvedere spiaggia, un tre stelle affacciato sul lungomare di Viserba, in occasione di un’importante fiera è rimasto volutamente al buio: fino al primo giugno, data di entrata in vigore della Ztl niente luci esterne ad animare la passeggiata dei turisti.

