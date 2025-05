Rimini, lungomare Nord: lunedì 5 maggio partono i lavori di arredo urbano

A Rimini da lunedì 5 maggio partono i lavori di arredo urbano sul lungomare Nord che prenderanno il via da Torre Pedrera e proseguiranno progressivamente lungo tutti e quattro i tratti coinvolti nella riqualificazione. Si tratta di operazioni “mirate e contenute”, spiega l’amministrazione, “pensate per garantire la migliore resa estetica per l’avvio della stagione balneare 2025, la sicurezza e il decoro degli spazi pubblici senza creare particolari disagi alla circolazione”. Le attività previste comprendono la pulitura della pavimentazione, compreso il ripristino, dove necessario, delle piastrelle originali in gres. Negli incroci verrà posato uno speciale materiale architettonico, che migliorerà la sicurezza stradale e l’integrazione nel contesto urbano dell’area. Nel piano degli interventi infine, sono inseriti lavori più contenuti che puntano a mantenere l’elevato livello di qualità del Parco del Mare. Tutti i lavori avranno una durata molto contenuta: ciascun intervento sarà completato nell’arco di uno o due giorni, così da ridurre al minimo l’impatto su residenti, attività e visitatori.