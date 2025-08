Rimini. Luglio eccezionale per l’aeroporto Fellini. Londra in testa alle destinazioni

L’Aeroporto internazionale Rimini San Marino “Fellini” ha registrato un mese di luglio eccezionale, con 66.666 passeggeri, segnando un incremento del 32,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo risultato conferma la crescente attrattività dello scalo, la cui vocazione internazionale è sempre più marcata, con l’86% dei viaggiatori provenienti dall’estero.

Londra si conferma in testa alle destinazioni

L’analisi dei dati di luglio evidenzia il primato di Londra, che, con oltre 13.500 passeggeri, si consolida come la meta più popolare. Il successo è dovuto ai collegamenti con i tre principali aeroporti londinesi: Stansted (Ryanair), Gatwick (EasyJet), Heathrow (British Airways)

L’amministratore delegato di Airiminum Spa, Leonardo Corbucci, ha espresso grande soddisfazione per i risultati e ha sottolineato l’importante lavoro di promozione svolto in collaborazione con l’APT servizi e il Comune di Rimini. “Il successo del volo per Basilea è una piacevole sorpresa, a conferma della strategicità di questa rotta per il territorio”, ha aggiunto. Corbucci ha inoltre annunciato che EasyJet e British Airways hanno già confermato i voli per l’estate del 2026, aprendo la possibilità di estendere una delle rotte anche al periodo invernale se i dati continueranno a essere positivi.

Le altre rotte internazionali

Dopo Londra, tra le destinazioni internazionali più richieste si posizionano Cracovia (Ryanair), con 8.186 passeggeri, e Tirana (Wizz Air), che, grazie al costante flusso di traffico etnico, ha raggiunto i 7.043 passeggeri. Seguono Budapest e Kaunas (Lituania), quest’ultima con il primato del 96,8% di tasso di riempimento, il più alto tra tutte le rotte.

Il tasso di riempimento complessivo per il mese di luglio è stato molto positivo, attestandosi al 90%.

Traffico domestico e bilancio annuale

Per quanto riguarda i voli nazionali, la rotta più gettonata è stata quella per Palermo, operata da Ryanair. La compagnia low-cost ha recentemente celebrato il traguardo di 1,5 milioni di passeggeri trasportati dal e per l’aeroporto “Fellini”.

Le compagnie low-cost rappresentano la colonna vertebrale dello scalo, con una quota del 91% del traffico totale da gennaio a luglio. In questo periodo, l’aeroporto ha accolto 235.546 passeggeri, segnando un aumento del 31% rispetto al 2024 e del 13% sul 2019, superando in modo significativo i livelli pre-pandemia.