Rimini. Luce, viabilità e nuovi asfalti: via ai lavori sopra la Statale 16

A Rimini sono interventi in chiusura e nuove opere in partenza sopra la Statale 16, da Orsoleto ai Padulli. Il programma dei lavori, spiega il Comune, punta a potenziare i servizi, migliorare le infrastrutture e rinnovare gli spazi pubblici dell’intero tessuto urbano, sia attraverso opere strutturali che interventi di manutenzione ordinaria. Nella zona di Orsoleto, per esempio, è previsto l’ampliamento dell’illuminazione pubblica, un intervento già finanziato che punta a garantire maggiore sicurezza stradale e una percezione più accogliente degli spazi urbani. Simile il progetto a Casalecchio, dove anche in questo caso si interverrà sull’illuminazione per rendere più moderna ed efficiente la rete esistente. A Corpolò stanno invece per concludersi i lavori al centro sportivo, una struttura fondamentale e molto attesa dalla collettività, per il quale è stato stanziato un importo di 1,4 milioni. Interventi riguardano anche Santa Aquilina, dove è stata avviata la riqualificazione degli asfalti, finanziata con 1,2 milioni. A Santa Cristina si guarda invece alla messa in sicurezza di via Dogana per la quale è stata avviata la progettazione. Inoltre, per quanto riguarda il Villaggio San Martino, sono stati destinati 30mila euro agli espropri necessari per la realizzazione di un nuovo parcheggio, per migliorare la disponibilità di posti auto per residenti e visitatori. Quando agli spazi verdi, a Santa Giustina è già finanziata la riqualificazione del parco, uno spazio importante di socialità e aggregazione. Al Villaggio primo Maggio sono in fase di completamento i lavori del nuovo parco di via Bidente, che arricchirà l’offerta ‘green’ nella zona.

A Vergiano, nel Villaggio dei Ciliegi, è pronto un progetto per riqualificare la piazza e i camminamenti. Infine, nell’area Padulli, sono in fase di conclusione i lavori sull’asilo e stanno per prendere il via i lavori per realizzare nuovi spazi mensa, garantendo così strutture moderne e adeguate alle esigenze delle famiglie. A completare questo ampio disegno di riqualificazione viaria e urbana, si ricorda la recente apertura del nuovo sottopasso sulla Statale 16. È attivo infatti il nuovo accesso alla rotatoria tra la Statale 16 e la Consolare San Marino, un intervento che consente ora agli automobilisti provenienti da via della Repubblica di immettersi direttamente nella rotatoria senza più fermarsi al semaforo.