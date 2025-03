Rimini. Lola è sparita. Il proprietario: “Diecimila euro a chi ritrova il mio cane”

Lola non è solo il quattrozampe amico fedelissimo, ma anche un “alleato” assistente personale nella fisioterapia cui è costretto dopo un importante intervento chirurgico.

E non solo: è il compagno di vita quotidiana che riempie le sue giornate. Tanto da promettere una ricompensa di ben 10.000 euro a chi gli riporterà quel Breton tricolore scomparso poco più di una settimana fa dal parcheggio di via Leonida e per cui ha già attivato ricerche anche con i cani molecolari e con il drone.

Le difficoltà

Massimo non riesce a darsi pace, anche perché un tarlo lo arrovella ogni giorno di più: l’ombra di un furto. «Nel gennaio 2024 ho subito l’amputazione della gamba destra, nel periodo di ricovero Lola è stata curata da un’amica e da suo figlio, ma dalle mie dimissioni è sempre stata con me, non mi abbandona un secondo e mi ha aiutato a superare tantissime difficoltà: dopo un primo periodo di riabilitazione passato a casa di amici, a luglio ho iniziato a soffrire di attacchi di ansia e di panico violento e lei mi è sempre stata vicina anticipandomi l’arrivo di questi attacchi dandomi il tempo di reagire e la possibilità di non risvegliarmi privo di sensi a terra» spiega, raccontando quindi il rapporto simbiotico: «Grazie a un amico, al mio cane e all’aiuto di una validissima assistente alla riabilitazione, sono riuscito a trovare le forze per reagire e ora tutti i giorni mi alleno per poter arrivare ad avere la protesi definitiva. Due o tre volte alla settimana incontro la fisioterapista, ma nei giorni in cui non è presente la mia Lola mi porta gli elastici e non se ne va se non inizio ad allenarmi. Il cane mi ha dato tanto e mi sembra il minimo esserle riconoscente e dare ciò che posso per riaverla con me. Visto che non mi lasciava mai per più di 10 secondi, temo purtroppo sia stata rubata e il dubbio mi viene confermato anche dalla ricerca effettuata con un cane molecolare».

Non si allontanava

Il proprietario torna quindi a quel giorno terribile. «Abito in via Antonio Leonida ed è qui che durante una consegna di un corriere Amazon, Lola gli è andata dietro ed è sparita. Una cosa incredibile perché non si allontanava mai da me per più di due metri. Abbiamo provato a cercarla con i cani molecolari e le sue tracce non vanno oltre il parcheggio. Niente neanche con i droni. Non possono che averla presa. Ringrazio i tanti che stanno aiutandomi tappezzando le vie di volantini e postando appelli sui social sui gruppi degli animali smarriti, dell’Ina Casa, dei Padulli... Spero davvero che tutto questo serva a riportarmela, perché vivo da solo e Lola è la mia vita» chiosa disperato.