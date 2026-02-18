Rimini, lo zio condannato per abusi attirava la nipotina con la scusa di giocare. Il pm: «Un mostro come It»

Avrebbe attirato la pronipote in camera da letto con il pretesto di far giocare i cagnolini in camera da letto: una scusa invece per compiere abusi sulla piccola quando aveva appena 6 anni tanto che lo zio, un 73enne di Rimini condannato a 7 anni e 3 mesi di reclusione dal collegio penale presieduto dalla giudice Fiorella Casadei, è stato definito dal pm Davide Ercolani, che di anni di carcere ne aveva chiesti 13, «un mostro come It», il pagliaccio del romanzo horror di Stephen King che ha ispirato anche un film e che attirava le sue vittime con la scusa di farle giocare. L’anziano, difeso dall’avvocata Cinzia Bonfantini, è stato ritenuto colpevole per i reati di violenza sessuale aggravata e corruzione di minorenne. Sentenza che ha riconosciuto alle parti civili, tutelate dall’avvocato Mattia Lancini, un risarcimento di 80mila euro, di cui 50mila a favore della vittima e 30mila ai genitori.