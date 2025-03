Rimini. Lo storico bagnino passa il testimone a un 25enne: “Ero un suo cliente, ora gestirò lo stabilimento”

Il bagno 16 Giorgio a Marina centro cambia gestione e avrà un bagnino laureato. Si tratta di Tommaso Semprini Cesari che compirà 25 anni a giugno. L’annuncio è arrivato come un fulmine a ciel sereno tramite i social scatenando le reazioni della clientela affezionata alla struttura. «Il Bagno 16 – si legge sulla pagina ufficiale Facebook - cambia gestione, ringraziamo tutti i clienti che ci hanno accompagnato in questi anni di attività». Poi il disegno di un cuoricino, prima di lasciare nero su bianco i dati del nuovo titolare.

Tommaso, come mai ha preso la decisione di diventare un operatore balneare, proprio ora, considerando le incertezze della Bolkenstein?

«Non nutro timori particolari, mi è sempre piaciuto questo mestiere. Vivo con la famiglia a Bologna ma abbiamo origini romagnole, quindi per le vacanze la nostra scelta si è sempre orientata sul Bagno 16 Giorgio, di cui siamo clienti sin dagli anni Novanta».

«A fine marzo dovrei laurearmi in Scienze politiche. Sarò uno dei primi bagnini laureati (sorride, ndr ). Scherzi a parte, finora mi sono dedicato allo studio».

«Dipende tutto da come andrà la stagione».

«Penso di mantenere i circa 330 ombrelloni della spiaggia, senza grandi cambiamenti. Al momento non ci sono servizi come un chiosco o un ristorante. Vedremo in seguito».