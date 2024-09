Rimini. Lo spikeball di Cittadinanza dona oltre 1.500 euro ai bambini con disabilità di Kibera

Il torneo di spikeball a sostegno di Cittadinanza onlus raccoglie oltre 1.500 euro per le cure dei bambini con disabilità della baraccopoli di Kibera. Sabato scorso le spiagge 53, 54, 55 sono state teatro della seconda edizione dedicata alla disciplina sportiva, patrocinata dal Comune di Rimini. Il torneo, organizzato dall’associazione riminese fondata e presieduta dal medico e imprenditore Maurizio Focchi, in collaborazione con la Cooperativa operatoria di spiaggia di Rimini sud e Piacere Spiaggia Rimini, ha visto la partecipazione di circa 50 iscritti, tutti giovani della zona appassionati di spikeball. In particolare, il ricavato della serata contribuirà ad assicurare ai bambini e bambine i servizi di fisioterapia essenziali nel percorso di riabilitazione.

Dopo la prima fase a gironi, Alessandro Latini – direttore di Cittadinanza – è intervenuto per raccontare il progetto Kenya ed il centro per bambini con disabilità della baraccopoli di Kibera, Paolo’s Home, a Nairobi, a cui era dedicata la serata. Anche quest’anno, Cittadinanza ha potuto contare sul prezioso supporto del birrificio riminese Amarcord, della piadineria La Lella, degli amici del Barrumba Rimini e del Tortuguito 67 che hanno contribuito attivamente al torneo, aiutando a raccogliere fondi per la causa. Dopo la fase a gironi, la fase a eliminazione diretta ha visto la vittoria nel torneo misto della squadra “Pppianillo”, composta dai bolognesi Alice Mastrolillo e Luca Andrea Pallotta ; mentre ad aggiudicarsi la vittoria del torneo maschile sono stati i “Sicari Suricati” con Giacomo Mancuso e Luca Mastellari. A concludere la bellissima serata, le premiazioni. I primi classificati di entrambi i tornei hanno vinto 2 menù di pesce alla Trattoria La Marianna, i secondi classificati 2 menù della tradizione all’Osteria De Borg e i terzi classificati 2 piade romagnole al NudeCrud. Un ringraziamento speciale va ai ristoranti che hanno deciso di sostenere l’iniziativa.

Tante le persone che, anche senza giocare, sono passate in spiaggia per guardare il torneo e bere una birra per sostenere una buona causa. Un caloroso ringraziamento va, oltre a tutti i partecipanti, ai volontari che hanno contribuito a renderla possibile, a Piacere Spiaggia Rimini e all’assessore Michele Lari per il sostegno.

Il progetto Kenya è uno dei progetti attivi di Cittadinanza onlus che dal 1999 si occupa di salute mentale e disabilità nei Paesi a basso reddito. In territori e realtà dove le patologie neurologiche sono spesso fonte di pregiudizi e credenze popolari, con conseguente emarginazione e isolamento, Cittadinanza cerca di restituire agli ultimi la dignità di cittadini, tramite assistenza medica, riabilitazione, reinserimento sociale, coinvolgimento e formazione delle famiglie e della comunità locale. www.cittadinanza.org.