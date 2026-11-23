A Rimini la Polizia ha fermato un uomo di nazionalità nigeriana per furto con strappo. Verso le 19 di ieri, domenica 22 novembre, un equipaggio della Sezione Volanti è stato allertato da una donna che aveva subito il furto Raggiunta rapidamente la vittima, gli agenti hanno raccolto una descrizione puntuale dell’autore del colpo: un uomo che si era allontanato in sella a una bicicletta subito dopo averle strappato la borsa.

Sulla base delle indicazioni fornite dalla donna e grazie a un rapido perlustramento delle strade vicine, i poliziotti sono riusciti a intercettare il sospettato in sella alla bicicletta a distanza di pochissimi minuti dall’episodio.

Alla vista dell’auto della Polizia, l’uomo ha tentato di liberarsi della refurtiva gettando la borsa a terra e ha cambiato bruscamente direzione. Proprio durante questa manovra repentina, ha però perso il controllo andando a sbattere contro il muretto della pista ciclabile e cadendo sull’asfalto.

Gli agenti lo hanno raggiunto subito, lo hanno bloccato e lo hanno fatto salire sulla volante. Riconosciuto senza esitazioni dalla vittima come il responsabile dello scippo, l’uomo è stato accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito.

Al termine delle verifiche è scattato l’arresto per furto con strappo, in attesa del rito direttissimo fissato per la giornata odierna. La borsa, completa di tutto ciò che conteneva, è stata invece riconsegnata alla signora.