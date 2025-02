Rimini. Lo chef: “Ho perso 90 chili in 8 mesi, ora sfido me stesso a Rimini con Hyrox”

«In sfida nella Hyrox a Rimini, così mantengo il peso forma dopo avere perso 90 chilogrammi in otto mesi». La metamorfosi riguarda Matteo Grandi, chef e titolare del ristorante Basilica, nel cuore di Vicenza, che ha perso decine di chili in 240 giorni.

Chef Grandi, perché partecipare a Hyrox, la gara in programma al Riminiwellness, dal 30 maggio al 1 giugno?

«Mi sono iscritto a questa gara, nota a livello mondiale perché è una prova di resistenza. Non so quanti sfidanti dovrò affrontare, ma parteciperò volentieri. Tra l’altro è la mia prima volta a Rimini, finora non l’ho mai visitata».

Negli ultimi mesi la sua vita ha subíto una rivoluzione. Vuole raccontarla?

«Sono alto 1,85 metri e fino a otto mesi fa pesavo 185 chili. Lavoravo un minimo di dieci ore al giorno in un ristorante stellato, travolto da ritmi frenetici e assorbito nel lavoro di cui sono innamorato».

