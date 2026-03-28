Rimini, litiga in stazione e chiama il 112, ma si scopre che deve scontare 6 mesi di carcere e viene arrestato

A Rimini, nella serata di venerdì 27 marzo verso 23 il personale della Squadra Volante è stato inviato presso la stazione per una lite tra due persone, a seguito della richiesta dell’intervento al 112 da parte di un uomo, che poi dichiarava di non voler formalizzare denuncia.
Arrivati sul posto, i poliziotti procedevano al controllo dell’uomo che aveva richiesto l’intervento, ma da accertamenti tramite la banca dati delle Forze di Polizia, risultava che doveva scontare 6 mesi di carcerazione per reati commessi a Ravenna, in particolare lesioni personali nei confronti di una minore, figlia della sua ex compagna, nel 2021. L’uomo veniva così accompagnato presso gli Uffici della Questura dove veniva sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici e nella mattinata successiva veniva tradotto presso la locale Casa Circondariale.