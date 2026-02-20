Rimini. Lite tra prostitute per il controllo della zona: “100 euro a sera per lavorare ancora qui”, i protettori rischiano due anni

Due anni di reclusione e 600 euro di multa a testa. È quanto ha chiesto il pm ieri, al termine della requisitoria, nei confronti dei due 40enni rumeni a giudizio davanti al collegio penale per tentata estorsione verso un gruppo di prostitute considerate rivali delle loro “protette”. Entrambi, difesi rispettivamente dagli avvocati Marco Ciocchetta del foro di Monza e Alberto Zannier del foro di Venezia, erano accusati anche di porto abusivo d’armi, ma il reato è stato considerato prescritto. Il collegio ha poi rinviato il procedimento a fine maggio per repliche e sentenza.