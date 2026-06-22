Rimini. Liscio Street Parade: tre serate tra orchestre, scuole di ballo e dirette Rai

La terza edizione della Liscio Street Parade ha preso il via domenica sera a piazzale Kennedy di Rimini, nell’ambito della Notte Rosa, con l’orchestra di Roberta Cappelletti. Il pubblico ha iniziato ad affluire dalle 18 con i Santa Balera, formazione che propone un’interpretazione contemporanea del liscio tradizionale. La serata è stata oggetto di due dirette televisive - Rai News e TGR Emilia-Romagna - che hanno portato la manifestazione all’attenzione di un pubblico regionale e nazionale. Tra i momenti della serata, il canto corale di “Romagna Mia” e l’esibizione di Flaminia Boscolo, che sarà premiata insieme a Francesca Mazzuccato come miglior voce emergente romagnola al Premio Arte Tamburini, in occasione del prossimo MEI di Faenza.

Questa sera, lunedì 22 giugno, sempre alle 21 e sempre a piazzale Kennedy, la manifestazione prosegue con la parata delle scuole di ballo: cinque formazioni - Sirene Danzanti, Rimini Dance Company, Formazione Danze Romagna, New Dance Club e Gruppo Folk Italiano Malpassi - porteranno in pista oltre cento coppie. In apertura, un’anteprima con Lorenzo Kruger dei Nobraino e le Emisurela, che presenteranno dal vivo “Festa Figarola”, brano dedicato alla manifestazione cesenate del 4 luglio e diventato inno ufficiale della festa. Seguiranno il saluto del sindaco Jamil Sadegholvaad - al quale sarà consegnato un riconoscimento come “Sindaco del Liscio” per aver inserito la musica tradizionale romagnola in eventi nazionali come la Notte Rosa e il Capodanno- e il concerto “La Storia di Romagna”.

Martedì 23 giugno la rassegna si chiude con l’orchestra di Luca Bergamini. Appuntamento alle 21, sempre a piazzale Kennedy.