Rimini, Liscio Street Parade da sold out e si prosegue oggi e domani

RIMINI. Un mare di persone ha invaso Piazzale Kennedy a Rimini per la Liscio Street Parade, evento all’interno della Notte Rosa.

Già ieri, domenica 22 giugno, l’evento ha registrato il “sold out” alle 18:00, con tutte le sedute piene in attesa dell’esibizione dell’Orchestra Santa Balera. Reduce dal successo del Festival di Sanremo e con il nuovo singolo omonimo in uscita sulle piattaforme digitali, l’orchestra ha infiammato il pubblico, seguita dalla grande sfilata delle Scuole di Ballo coordinate da Le Sirene Danzanti e dal concerto conclusivo di Moreno Il Biondo con Mauro Ferrara.

La tre giorni di festa proseguirà stasera, lunedì 23 giugno, a partire dalle 20:00, con la grande orchestra di Roberta Cappelletti insieme ai Giovani Artisti dell’Accademia del Folklore Romagnolo e alle giovani coppie di ballerini che hanno partecipato a Sanremo. A seguire, il palco sarà animato dal DJ Max Monti e dai Giovani DJ della Rimini DJ Academy, che proporranno un mix di disco revival anni ‘70, ‘80, ‘90 e disco-liscio fino a mezzanotte.

La chiusura in grande stile è prevista per martedì 24 giugno, sempre dalle 20:00, con l’Orchestra di Luca Bergamini e la grande esibizione di CarabeinFolk dei Ballerini di Rimini, per concludere con i DJ Alehandro e Mirco.

Durante la serata di ieri, alle 22:00, il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, è salito sul palco della Liscio Street Parade, accolto da un’ovazione. Ha ringraziato gli organizzatori Giordano Sangiorgi, Mirco Ermeti, Sandra Filippi e Roberta Barberini, ricevendo una targa di ringraziamento per aver inserito il liscio, nella sua forma tradizionale e innovativa, nel ricco programma della Notte Rosa. Un riconoscimento che dimostra come la musica del territorio possa generare eventi di grande spessore culturale e rilevanza turistica.

Giordano Sangiorgi, patron del MEI e ideatore della Liscio Street Parade, ha sottolineato l’importanza di questa tre giorni che pone la balera e il liscio al centro della Notte Rosa, rendendola l’unica pista da ballo presente su tutta la Riviera Adriatica durante la Settimana degli Eventi. «Si conferma elemento centrale di traino culturale e turistico se si uniscono tutte le generazioni, la tradizione capace di guardare all’innovazione», ha dichiarato Sangiorgi, ricordando gli eventi che hanno contribuito a rivitalizzare il liscio negli ultimi dieci anni, come la Notte del Liscio, il Concertone di Liscio del Primo Maggio e la creazione dell’Orchestra Santa Balera, che ha portato la Romagna a Sanremo.

Sangiorgi ha inoltre ribadito la necessità di «proseguire a sostenere e investire su questa linea di innovazione verso la quarta generazione del liscio», con l’obiettivo di raggiungere il riconoscimento del liscio come Patrimonio Immateriale dell’Unesco, un traguardo di grande traino turistico mondiale.

L’evento è a cura di Materiali Musicali e Sirene Danzanti, con il sostegno del Comune di Rimini e il supporto di Regione Emilia-Romagna, Apt Emilia-Romagna e Visit Romagna. L’ingresso è libero e aperto a tutti.