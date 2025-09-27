Rimini, liceo linguistico intitolato a Giulietta Masina

RIMINI. È stato intitolato a Giulietta Masina il Liceo Linguistico ed economico sociale di Viserba: è la prima scuola superiore riminese intitolata a una donna. La cerimonia di intitolazione si è svolta ieri mattina. La dedica è per un’attrice simbolo del cinema italiano e figura di riferimento del Novecento. Dopo un momento musicale a cura degli studenti nell’aula magna, la mattinata è proseguita nel giardino sempre alla presenza della dirigente scolastica Roberta Fantinato, con gli interventi delle autorità. La scelta del nome è frutto di un referendum interno che ha coinvolto anche le famiglie. «Questa intitolazione rappresenta un segnale forte e necessario – ha dichiarato la vicesindaca Chiara Bellini –. Un riconoscimento al talento femminile e un messaggio chiaro per le nuove generazioni: la parità di genere passa anche da simboli e luoghi della formazione». Francesca Fabbri Fellini ha espresso commozione per l’omaggio alla zia sottolineando come sia ancora oggi fonte d’ispirazione.