Rimini. Lettera aperta di 80 associazioni e personalità al Comune: “Non si abbandoni il progetto Astoria, un hub culturale di comunità”

Sono oltre 80, tra personalità del mondo della cultura, associazioni e singoli cittadini, i firmatari della lettera aperta, indirizzata al Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e alla Vicesindaca Chiara Bellini, in cui si chiede all’Amministrazione di proseguire nel percorso di rigenerazione partecipata promosso da due anni per l’ex cinema Astoria.

Prendendo spunto dal recente dibattito sugli spazi dedicati alla cultura e alla partecipazione civica nella città, le associazioni e i singoli cittadini, “in qualità di testimoni ed attori della rinascita dell’ex cinema”, promuovono a pieni voti la riuscita dell’esperimento, nel segno del riutilizzo dell’Astoria come hub culturale di comunità.

La riattivazione temporanea dell’Astoria, riaperto al pubblico nell’ambito del progetto “Ritorno all’Astoria”, sostenuto dal Comune di Rimini, ha riportato le persone a incontrarsi in “decine di iniziative pubbliche organizzate da associazioni, istituzioni scolastiche, gruppi informali e singole personalità dell’arte e della cultura (fra i firmatari della lettera vi sono Paolo Venturi, Federica Zanetti e Rosy Nardone, docenti dell’Università di Bologna, il Liceo Scientifico “A. Einstein”, la Scuola Media “A. Bertola”, Cesar Brie, Andrea Felli, Leonardo Montecchi e Roberto Paci Dalò) fornendo un contributo concreto alla rigenerazione di un vero e proprio “bene comune” con azioni di riuso temporaneo partecipato, aperte ed inclusive”.

Grazie ad un calendario che si è andato via via componendo nel segno della partecipazione, l’Astoria ha già dimostrato di essere luogo strategico sia dal punto di vista fisico che emotivo: nel cuore della città in tutti i sensi.

Di seguito il testo della lettera. “Egregio Signor Sindaco e Gentile Signora Vicesindaca, lo stimolante dibattito pubblico che va sviluppandosi in queste settimane sugli spazi dedicati alla cultura e alla partecipazione civica nella città di Rimini, ci offre l’opportunità di esprimere la nostra opinione nella qualità di partecipanti all’esperienza ormai biennale del progetto “Ritorno all’Astoria”. Come a voi noto, tra il 2022 ed il 2023 il progetto in questione è riuscito a stimolare l’interesse di migliaia di cittadini, favorendo la riscoperta di un “luogo del cuore” dei riminesi e si è sviluppato tramite decine di iniziative pubbliche organizzate da associazioni, istituzioni scolastiche, gruppi informali e singole personalità dell’arte e della cultura che in diverse occasioni hanno collaborato tra loro fornendo un contributo concreto alla rigenerazione di un vero e proprio “bene comune” con azioni di riuso temporaneo partecipato, aperte ed inclusive. Tutto ciò è accaduto in felice continuità con quanto programmato dal Comune di Rimini, anche in termini di pianificazione finanziaria ed attuazione dei relativi interventi sull’immobile, con appositi atti deliberativi (risalenti peraltro a due distinte e successive Consiliature) del Consiglio comunale e della Giunta comunale ed aventi ad oggetto proprio l’ex cinema Astoria. Una circostanza che indica e rinforza, a nostro avviso, una strada da percorrere con convinzione, sviluppando e nutrendo un percorso concreto già avviato e intrapreso da centinaia di cittadini. Il carattere polifunzionale dell’immobile (alle due sale si aggiungono l’ampio foyer ed una splendida torre scenica che ben si prestano a diversi usi, senza dimenticare un bar-punto di ristoro già perfettamente funzionante) e la stessa collocazione dell’ex cinema in un quartiere densamente abitato, prossimo al centro urbano ed agevolmente raggiungibile (a maggior ragione quando saranno completati gli interventi sulla viabilità circostante) rendono a nostro parere l’ex cinema Astoria un vero e proprio “ambito strategico”, un laboratorio civico capace di saldare - con caratteristiche distintive, originali e uniche - cultura e partecipazione. Chiediamo all’Amministrazione comunale di continuare il percorso di rigenerazione promosso da due anni e ben volentieri, in qualità di testimoni ed attori della rinascita dell’ex cinema Astoria, ci rendiamo disponibili a continuare a collaborare in futuro nella direzione ormai intrapresa”.

Paolo Venturi (docente di “Imprenditorialità e innovazione sociale” presso l’Università di Bologna e Direttore di AICCON, Centro Studi sull’Economia Sociale)

Federica Zanetti (docente di “Strategie e strumenti dell’empowerment e della cittadinanza attiva”, Dipartimento di Scienze dell’Educazione, Università di Bologna)

Rosy Nardone (docente di “Elementi di didattica innovativa per la scuola e l’extrascuola”, Dipartimento di Scienze dell’Educazione, Università di Bologna)

Liceo Scientifico Statale “A. Einstein”

Scuola Statale di Istruzione Secondaria I grado “A. Bertola” Collettivo della Scuola dell’Infanzia Coccinella

Alcantara Teatro

Associazione Culturale Manidarte Associazione culturale Sportellate Associazione Misticanza APS Associazione Hatha Yoga Rimini Città Visibili APS

Collegamenti Rampanti Collettivo Alcantiere

Collettivo artistico Ossigeno Rosso Collettivo Il Nido

Compagnia Rimini in Musical Cooperativa Sociale Smart Onlus Ecomuseo Rimini APS

Fattor Comune Società Benefit Mulino di Amleto Teatro APS Oltre la Ricerca ODV

Rimini Jazz Club APS Smagliature Urbane APS

SMArt Academy A.S.D. (Amarcort Film Festival) Teatro Patalò

Volare Alto ODV

Alberto Alessandrini Elena Angelini Isadora Angelini Maria Angelini Angela Anzalone Marianna Balducci Paola Baroni Emiliano Battistini Vilma Bertellini Cesar Brie

Cristina Brolli Veronica Bronzetti Manuela Capannini Alberto Casadei Annica Celli Agnese Contadini Giorgio Conti Manuela Dell’Ova Andrea Felli Davide Fornaciari Josephine Gajtani Federico Galli Abele Gasparini Fabio Gervasoni Paola Gradara Alice Grussu Desislava Kondova Miriam Lampredi Francesca Mairani Stella Manduchi Serena Mangianti Massimo Marches

Alessia Masciantonio Nicola Matteini Chiara Medici Eleonora Melucci Dorin Mihai Leonardo Montecchi Michele Montolli Piero Munaretto Francesco Mussoni Amedea Neri

Roberto Paci Dalò Giordana Perazzini Francesco Presepi Alessandro Ricchi Maria Teresa Romolo Rossana Ronconi Ortensia Rossi Giovanna Salvatori Andrea Sciacca Marina Selva

Luca Serrani Elena Siddi

Silvia Vezzelli (Artistadistratta) Filippo Vignali

Veronica Zavoli