Rimini. “Legalità e sicurezza sul lavoro”, oltre 40 incontri nelle scuole

Si è conclusa l’edizione 2025/2026 del progetto “Legalità e sicurezza sul lavoro”, che ha portato oltre 40 incontri negli istituti superiori della provincia di Rimini, da Novafeltria a Villa Verucchio e Santarcangelo. Centinaia di studenti hanno discusso di sicurezza nei luoghi di lavoro e legalità con istituzioni, parti sociali e testimoni del mondo del lavoro. Quest’anno il programma ha incluso anche un contributo dell’Osservatorio provinciale sulla criminalità organizzata.

Il progetto ha ricevuto un riconoscimento istituzionale di rilievo: l’assessore regionale alle politiche per il lavoro Giovanni Paglia, rispondendo a un’interrogazione in assemblea legislativa, ha dichiarato di voler estendere il modello a tutta l’Emilia-Romagna.

«Ogni anno ritroviamo studenti che interagiscono consapevolmente e si interessano in modo autentico al tema della legalità nel mondo del lavoro», commenta Dario Panebianco, referente dell’Ispettorato del Lavoro. «Puntare sulla formazione dei giovani significa costruire il futuro, promuovendo il concetto di lavoro come spazio di dignità, rispetto, legalità e cooperazione», aggiunge Giorgia Gianni, coordinatrice di Legacoop Romagna.

In attesa della nuova edizione, il progetto partecipa alla rassegna cinematografica “La giusta distanza”, dedicata ai temi della giustizia, del lavoro e dell’inclusione sociale, organizzata in collaborazione con l’Assessorato alla Legalità del Comune di Rimini e l’Osservatorio sulla criminalità organizzata della Provincia. Giovedì 9 luglio alle 21, nella Corte degli Agostiniani, sarà proiettato “Palazzina LAF” di Michele Riondino, ambientato all’Ilva di Taranto. Ingresso gratuito.

Al progetto hanno partecipato ANMIL, Maestri del Lavoro, Osservatorio provinciale sulla criminalità organizzata, INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, AUSL, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Agenzia Regionale per il Lavoro, Comune di Rimini, CGIL, CISL, UIL, Confartigianato, Federalberghi e Legacoop Romagna.